SON DAKİKA... Merkez Bankası anketi açıklandı: Reel sektörün enflasyon beklentisi arttı, vatandaşın beklentisi değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonda düşüş bekleyenlerin oranı bir ayda yüzde 4,1 azaldı

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşti.