SON DAKİKA... Merkez Bankası anketi açıklandı: Reel sektörün enflasyon beklentisi arttı, vatandaşın beklentisi değişmedi
Son Dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketine göre piyasa katılımcıları ve reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri nisan ayında artarken, hanehalkının beklentisi değişmedi. Ancak gelecek 12 aylık dönemde enflasyonda düşüş bekleyen hanehalkı oranı 4,1 puan azalarak yüzde 27,2'ye geriledi. Böylece vatandaşın enflasyon beklentisinin değişmediği görülürken enflasyonun düşeceğine inananlarda azalma görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, 2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşti.
Enflasyonda düşüş bekleyenlerin oranı bir ayda yüzde 4,1 azaldı
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşti.