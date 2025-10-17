Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ABD'de önemli açıklamalar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ABD'de, Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen panelde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Karahan açıklamalarında faiz ve enflasyon mesajları verdi. Başkan açıklamasında enflasyon hedefine ulaşılana kadar sıkı para politikasının korunacağını söyledi.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

- Öncelikle fiyat istikrarının sağlanacağını sonra bütün problemlerin çözüleceğini söyledik.

- Enflasyonla ilgili bazı gelişmeler yaşadık. Çok büyük bir deprem gerçekleşti ve hükümet harcamaları arttı.

- Neredeyse üç haneye yaklaşan bir enflasyon vardı. Sonra biz parasal sıkılaşmaya başladık. O zamandan bu yana aşağı yönlü gidiyor.

- Dezenflasyon son aylarda biraz hız kesti ama biz bunu yakından takip ediyoruz.

- Fiyat istikrarını sağlamak çok önemli.

- Enflasyonda yüzde 5'lik hedefimize ulaşana kadar sıkı para politikamızı koruyacağız.

- 2 yıl içerisinde maalesef çok ciddi anlamda rüzgar hep bize karşı esti, rüzgarı arkamıza alamadık.

'Güven konusunda daha fazla yola ihtiyacımız var'

- Güven bir gecede inşaa edilmez, güven konusunda yol kat ettik ama daha fazla yola ihtiyacımız var.

- Küreselde volitalite yüksek, belirsiz bir ortam var. Daha fazla risk ve daha fazla fırsat var.

- TL'deki reel değerlendirmeyle emek yoğun sektörlerde sıkıntılar olabilir ancak fiyat istikrarını sağlamak için buna ihtiyacımız var.