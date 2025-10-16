Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ABD'den kritik 'enflasyon' mesajı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve sıkı para politikasının önemine dikkat çekti. Washington’da yaptığı sunumunda Karahan, “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve veri analizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, “Dijitalleşmeye geçiş, çeşitli veri yayınlarını belirsizleştirerek makroekonomik verilerin okunmasını zorlaştırmaktadır” dedi.
Karahan, bankanın gerçek zamanlı çıkarımlar yapabilmek için çok çeşitli göstergeleri izlediğini vurgulayarak, “Ekonomik faaliyet ve talep göstergeleri bir araya getirildiğinde, ılımlılığın devam ettiğine işaret ediyor” ifadesini kullandı.
'Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş sürecek'
Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyledi.
Sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini vurgulayan Karahan, “Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” mesajı verdi.