Son Dakika: Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı: Faiz yüzde 50'de sabit bırakıldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dört yıl sonra verdiği indirim kararıyla faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 bandına çekmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00’te eylül ayına ilişkin faiz kararını açıkladı.

TCMB’nin eylül faiz kararı piyasa beklentisi doğrultusunda geldi. Merkez Bankası faizi bir kez daha yüzde 50’de sabit tuttu.

Para Politikası Kurulu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir.

* Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir.

* Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir.

* Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

Enflasyonun ana eğilimine vurgu

* Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

* Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.

* Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

* Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Sterilizasyon araçları etkin kullanılacak...

* Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.

* Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

* Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

* Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Faizde bugüne nasıl geldik?

Türkiye Mayıs 2023’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından enflasyonu kontrol altına almak için sıkı para politikasına geçti. Bu kapsamda Merkez Bankası politika faizini artırmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın başkanlığı döneminde Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu idaresindeki 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e çekmişti.

Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk kez artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde bulunduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45'e çıkarıldı.

Faiz martta yüzde 50'ye çıkarıldı

Erkan'ın ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan geldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutuldu.

TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi mart ayında “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle sürpriz bir kararla yüzde 50'ye yükseltti.

Merkez Bankası nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası faizi sabit tutarken, PPK metinlerinde "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi yer almıştı.