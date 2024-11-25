Son Dakika: Merkez Bankası kapasite kullanım verilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı.

Büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayiinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kulanım oranı kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6'ya yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,1 seviyesine geldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; Kasım 2024'te imalat sanayinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.