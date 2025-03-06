Son Dakika: Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayındaki 2025'in ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Bu karar, enflasyonun ana eğilimindeki gerileme ve yurt içi talepteki destekleyici görünüm ışığında alındı.

TCMB, politika faizini belirlerken, ocak ayında gözlemlenen artışın ardından şubat ayında enflasyonun gerilediğini ve hizmet enflasyonundaki yavaşlamayı dikkate aldı.

TCMB, enflasyon beklentilerindeki ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşme eğiliminin sürdüğünü, ancak dezenflasyon süreci açısından risk unsurlarının devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, maliye politikasının artan eşgüdümünün bu sürece önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Kurul, sıkı para politikası duruşunun enflasyon beklentileri ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak devam edeceğini belirtti.

Üst üste 750 baz puan indirim

2024 yılına bakıldığında, Merkez Bankası politika faizini 9 ay boyunca yüzde 50 seviyesinde tutmuştu. Ancak 2024’ün son toplantısında 250 baz puanlık bir indirim yapılarak faiz yüzde 47,5’e çekildi. Bu indirimin ardından, 2025 yılı başında yapılan 250 baz puanlık ek indirim ile birlikte, son üç toplantıda toplamda 750 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirilmiş oldu.