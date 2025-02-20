Son dakika: Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Şubat 2025 tarihli "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri bir haftada 5 milyar 660 milyon dolar artarak 173 milyar 152 milyon dolara ulaştı. Böylece rezervler tarihi seviyeye yükselmiş oldu.

Bu dönemde altın rezervleri 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara, döviz rezervleri ise 96 milyar 929 milyon dolardan 100 milyar 677 milyon dolara çıktı.

Kamu sektörünün, yani Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim’in kısa vadede döviz likiditesini etkileyen yükümlülükleri, geçen haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 97,0 milyar dolar seviyesine geriledi.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri bir önceki haftaya göre yüzde 1,0 düşüşle 47,4 milyar dolara inerken, şarta bağlı yükümlülükler yüzde 0,4 artışla 49,6 milyar dolara yükseldi.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden doğan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar dolar, döviz alacakları 9,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece net döviz yükümlülüğü 9,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.