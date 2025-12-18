Son Dakika: Merkez Bankası rezervleri yükseldi! 190 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri, 12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 2,3 artarak 190,8 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta rezervler 186,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Brüt döviz rezervleri de bir önceki haftaya göre yüzde 2,7 artarak 69 milyar dolardan 70,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise yüzde 2,3 atarak 109,7 milyar dolardan 112,2 milyar dolara çıktı.