Son dakika: Merkez Bankası rezervlerinde dört yıl sonra bir ilk

Bloomberg HT’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre; bu haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar toparlanma gösterdi. Böylelikle swap hariç net rezervler Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

Seçimlerin ardından alıma geçti

Swap hariç net rezervler Mart sonundaki yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi görmüştü. Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti. Bu sürecin sonunda dört yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.

Seçimlerden sonra carry trade ve tahvil kanalından Türkiye'ye önemli ölçüde döviz girişi yaşanmıştı.

Prof. Dr. Hakan Kara yazmıştı

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 28 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, Merkez'in seçimlerden bu yana döviz alımının 60 milyar dolara ulaştığını yazmıştı.

X (Twitter) hesabından Merkez Bankası'nın haftalık döviz alım grafiğini yayınlayan Prof. Dr. Kara, rezervlerin bu hafta pozitife geçeceği öngörüsünü paylaşmıştı.

24 Mayıs haftası eksi 5,1 milyar dolara çıktı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıklamıştı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolar oldu. Net rezervler de aynı dönemde 40,3 milyar dolara çıkmıştı. Bloomberg HT'nin yaptığı hesaplamaya göre 24 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler 9,7 milyar dolar artışla eksi 5,1 milyar dolar olmuştu.