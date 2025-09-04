Son dakika: Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin rezerv istatistiklerini açıkladı. Verilere göre TCMB’nin toplam brüt rezervleri 178,36 milyar dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Döviz rezervleri geriledi, altın rezervleri arttı

Haftalık verilere göre döviz rezervleri 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 31 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervlerde artış

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 873 milyon dolar artışla 73 milyar 629 milyon dolara çıktı.

Resmi rezerv varlıkları

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 1,2 artarak 178,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Döviz varlıkları: yüzde 0,1 azalışla 83,3 milyar dolar

Altın varlıkları: yüzde 2,5 artışla 87,3 milyar dolar

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı: yüzde 0,1 artışla 7,7 milyar dolar

Döviz yükümlülükleri

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 0,3 artarak 115,7 milyar dolar oldu. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 0,2 azalarak 56,4 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,7 artarak 59,3 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise 19,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.