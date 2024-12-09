Son dakika: Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Aralık haftasında toplam rezervlerinde ve swap hariç net rezervlerinde tarihi bir rekora imza attı. TCMB analitik bilanço verilerine göre, toplam rezervler bir önceki haftaya kıyasla 1,7 milyar dolar artarak 157,7 milyar dolardan 159,4 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervlerde güçlü artış

Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 2,6 milyar dolarlık artışla 45,9 milyar dolardan 48,5 milyar dolara ulaştı. Bu artış, TCMB’nin döviz rezervlerini güçlendirme politikasının etkili sonuçlar verdiğini gösterdi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

6 Aralık haftası itibarıyla açıklanan veriler, TCMB’nin hem toplam rezervlerde hem de swap hariç net rezervlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Bu durum, ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiğine ve rezerv yönetiminin başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne işaret ediyor.

Ekonomik istikrar mesajı

Analistler, bu güçlü rezerv artışının, Türkiye ekonomisine yönelik güveni artırabileceğini ve dış finansman risklerini azaltabileceğini belirtiyor. TCMB’nin rezerv politikasındaki bu olumlu seyir, piyasalar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.