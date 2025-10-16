Son dakika: Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, döviz rezervlerindeki yükseliş bu hafta da devam etti.

TCMB’nin açıkladığı haftalık verilere göre, net döviz rezervleri bir önceki hafta 75,25 milyar dolar seviyesindeyken, 3,97 milyar dolarlık artışla 79,22 milyar dolara yükseldi.

Toplam rezervler ise aynı dönemde 186,2 milyar dolardan 189,7 milyar dolara çıkarak yaklaşık 3,5 milyar dolarlık artış kaydetti.

Altın rezervleri 99,19 milyar dolardan 102,39 milyar dolara, döviz rezervleri ise sınırlı bir artışla 87,03 milyar dolardan 87,33 milyar dolara yükseldi.

Yabancı yatırımcı tahvil piyasasına yöneldi

Yabancı yatırımcı işlemlerine bakıldığında, tahvil piyasasına yönelik girişlerin hız kazandığı görüldü.

Yurt dışı yerleşikler, geçen hafta devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 307,8 milyon dolarlık net alış yaptı. Böylece, bir önceki haftada kaydedilen 358,5 milyon dolarlık çıkışın ardından yeniden giriş yaşandı.

Öte yandan, yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 109,7 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta 84,1 milyon dolarlık satış yapan yabancıların hisse tarafındaki çıkış eğilimini sürdürdüğü gözlendi.