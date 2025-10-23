Son Dakika: Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor kırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde artış bu hafta da devam etti.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 708 milyon dolar yükselişle 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Bir önceki hafta TCMB'nin toplam rezervleri 189 milyar 734 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 102,39 milyar dolardan 111,17 milyar dolara yükselirken, döviz rezervleri 87,33 milyar dolardan 87,27 milyar dolara sınırlı bir gerileme gösterdi.

Swap hariç net rezervler geçen hafta 61,8 milyar dolardan 63,3 milyar dolara çıktı.

Net rezervler de aynı dönemde 79,3 milyar dolardan 79,6 milyar dolara yükseldi. Böylece net rezervlerde 0,39 milyar dolarlık artış kaydedildi.