Son Dakika... Merkez Bankası (TCMB) açıkladı: Cari açık martta beklentiyi aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı.

Buna göre, mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 840 milyon dolar oldu.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.

Şubatta cari açık 4,4 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Yıllık açık 12,6 milyar dolar

Yıllıklandırılmış verilere göre, mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar ABD doları açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar ABD doları ve 398 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,7 milyar ABD doları açık verdi.

Mart ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 672 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 343 milyon ABD doları ve 2 milyar 177 milyon ABD doları oldu.

Martta 338 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi oldu

Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 26 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 149 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımlarında 3,5 milyar dolarlık net çıkış

Portföy yatırımları mart ayında 3 milyar 551 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 399 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1 milyar 522 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 830 milyon ABD doları ve 581 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 58 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 839 milyon ABD doları ve 1 milyar 829 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2 milyar 668 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde ise 15 milyar 126 milyon dolarlık net azalış kaydedildi.