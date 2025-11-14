Son Dakika... Merkez Bankası (TCMB) anketi açıklandı: İşte piyasanın enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin kasım ayı sonuçlarını yayımladı. Böylece dolar, enflasyon, büyüme ve faizde son tahminler belli oldu. Anket sonuçlarında enflasyon beklentilerinin yükseldiği görülürken dolar/TL beklentisinde ise yıl sonu için düşüş görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Kasım 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı.
2025 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı.
Anket sonuçlarında 2025 yıl sonu için enflasyon ve büyüme beklentilerinin yükseldiği görülürken yıl sonu dolar/TL tahmininin gerilediği görüldü. Dolar/TL'de 12 ay sonrasına ilişkin beklentinin ise arttığı görüldü.
Enflasyon beklentileri yükseldi
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26 iken, bu anket döneminde yüzde 23,49 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporu toplantısında 2025 yılı için ara hedefini yüzde 24 olarak korurken, yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 aralığına yükseltilmişti.
Dolar/TL beklentisi yıl sonu için geriledi
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,56 TL iken, bu anket döneminde 43,42 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 49,75 TL iken, bu anket döneminde 50,62 TL olarak gerçekleşti.
TCMB'den faiz indirimi bekleniyor
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 oldu.
Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.
Büyüme beklentileri
Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.
GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.