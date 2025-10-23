MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: MB faiz kararı ne oldu? TCMB faizleri indirdi mi, ne kadar indirdi?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) ekim ayı faiz kararını açıkladı.

Banka, yüzde 40,5 seviyesinde olan politika faizinin 100 baz puan indirilmesine karar verdi.

Böylece politika faizi yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,50 seviyesine çekilmiş oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyordu.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

Karar metninde 'dezenflasyon sürecinin yavaşladığı vurgusu' yapıldı

Karar açıklamasında enflasyonun ana eğiliminin eylül ayında yükseldiği belirtildi.

Metinde ayrıca son döneme ait verilerin dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiği vurgulandı.

Metinde "Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir" denildi.

Metnin devamında ise şunlar kaydedildi:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Merkez'in faiz kararları

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısı ile başlamış ve üst üste üç toplantıda 250'şer puanlık indirime giderek, toplam 750 baz puan faiz indirmişti.

TCMB mart ayında gerçekleştirdiği ara toplantı ile borç verme faizini 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarmıştı.

Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00'dan yüzde 49,00'a, borç alma faizi ise yüzde 41,00'den yüzde 44,50'ye yükseltilmişti.

Haziran ayında faizleri sabit bırakan TCMB, temmuz ayı toplantısında 300 baz puanlık indirimle faizi yüzde 43,00'e çekmişti.

Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

Ekim ayı faiz kararıyla birlikte Merkez son 3 toplantıda 650 baz puanlık indirim yapmış oldu.