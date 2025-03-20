Son dakika: Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 106 kişi hakkında dün gözaltı kararı verilmesinin ardından piyasalarda oynaklık artmış, dolar kuru 41,64 TL'ye, euro ise 44,88 TL'ye yükselerek rekor tazelemişti. Döviz kurundaki sıçramanın ardından Merkez Bankası döviz satışı yaparak kuru frenlemişti.

Kurdaki oynaklığın önüne geçmek için Merkez'den bugün yeni bir adım geldi.

TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri başlıyor

Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Şimşek'ten 'sağlıklı işleyiş' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün piyaslardaki hareketliliğe ilişkin, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

TL uzlaşmalı döviz satış işlemi nedir?

TL uzlaşmalı ilgili işlemlerde vade sonunda TL ya da döviz tutarlarının karşılıklı değişimi yapılmıyor; bunun yerine tutarlar TL olarak netleştiriliyor. Bu yapıda vade tarihinde kur kaynaklı doğacak farkın bankalara ödenmesi ya da bankalardan tahsil edilmesi şeklinde yapılıyor.