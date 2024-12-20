Son Dakika: Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Son dakika haberi... AA Finans, TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü açıklayacağı faiz kararına yönelik beklenti anketini yayınladı. Ekonomistlerin tahminine göre, aralık ayında TCMB politika faizini 150 baz puan indirecek.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin dördü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'yle paralel!
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin aralık ayı sonuçları ve AA Finans anketi beklentileri aynı gerçekleşti. Piyasa katılımcıları anketinde aralık ayında 1,5 puanlık indirim, üç ay sonrasına ilişkin faiz beklentisi ise yüzde 43,50 olarak tahmin edilmişti.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.