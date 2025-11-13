Son Dakika: Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 2,4 dolar arttı.

Böylece TCMB'nin toplam rezervleri geçen hafta 185 milyar dolara yükseldi. Banka önceki hafta 183,6 milyar dolar toplam rezerv açıklamıştı.

TCMB'nin net rezervi de aynı haftada 69,3 milyar dolardan 73,3 milyar dolara çıktı.

Merkez'in swap hariç net rezervleri ise geçen hafta 52,7 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta swap hariç ner rezervler 52,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.