Son dakika: Merkez Bankası'nın rezervlerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde geçen hafta gerileme izlendi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 502 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, 23 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 94 milyar 146 milyon dolardan 90 milyar 715 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 58 milyar 769 milyon dolardan 59 milyar 698 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 47 milyar 785 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 97 milyon dolar azalarak 43 milyar 688 milyon dolara indi.