Son Dakika: Mevsim etkisinden arındırılmış eylül enflasyonu belli oldu!

Mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları eylül ayında, açıklanan enflasyon artış hızının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 3,23 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2,48'in oldukça üzerinde açıklanmıştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (B endeksi) aynı ayda yüzde 2,56, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (C endeksi) ise yüzde 2,27 artış gösterdi.

B endeksi ve C endeksi sırasıyla yüzde 1,69 ve yüzde 3,22 olarak açıklandı.