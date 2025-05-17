Son dakika: Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu bir kademe indirerek "Aaa" seviyesinden "Aa1" seviyesine çekti. Kararın gerekçesi olarak, ABD'nin artan borçlanma seviyesi ve faiz yükü gösterildi. Aynı zamanda ülkenin kredi notu görünümü de "negatif"ten "durağan"a çevrildi.

Moody's'in yaptığı açıklamada, ABD'deki mali disiplin eksikliği ve bütçe açıklarının giderek büyümesinin uzun vadede ekonomik istikrar açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Kuruluş, benzer notlara sahip ülkelerle karşılaştırıldığında ABD’nin borç ve faiz yükünün daha yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekti.

Ayrıca Moody's, ABD yönetimleri ile Kongre’nin son yıllarda artan bütçe açıkları ve faiz maliyetlerini tersine çevirmeye yönelik etkili politikalar üzerinde uzlaşamadığını belirtti. Açıklamada, "Mevcut mali planların, zorunlu harcamalarda ve açıkların azaltılmasında kalıcı bir iyileşme sağlayacağına inanmıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Önümüzdeki yıl için mali beklentiler de olumlu görünmüyor. Harcamaların artması beklenirken, hükümet gelirlerinde ciddi bir artış öngörülmüyor. Bu durumun daha büyük açıklar doğurabileceği uyarısında bulunan Moody’s, ABD’nin mali performansının hem geçmişine göre hem de diğer yüksek notlu ülkelerle karşılaştırıldığında kötüleştiğini ifade etti.

Bu gelişmenin ardından Moody’s tarafından en yüksek kredi notu olan "AAA" seviyesinde değerlendirilen ülke sayısı 11’e düştü.