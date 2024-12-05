Son Dakika: Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) indirim sinyali! Cevdet Yılmaz duyurdu

Ekimde 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endesi (ÜFE), Yeniden Değerleme Oranı olarak uygulanıyor. Yüzde 43,49 olarak açıklanan tespit edilen ekim ÜFE’si Yeniden Değerleme Oranı olarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) de uygulanacak yüzde 43,49’lu zam oranında indirime gitme yetkisi bulunuyor.

Cevdet Yılmaz'dan MTV indirimi sorusuna yanıt

Peki MTV’de indirim gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV yayınında MTV’de indirim yapılıp yapılmayacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Yılmaz, bir yandan kamunun gelir ihtiyacına dikkat çekerken diğer taraftan dezenflasyon politikasına da vurgu yaptı.

Cevdet Yılmaz, MTV indirimi sinyali olarak değerlendirilen açıklamasında "Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı konuya nihai olarak nokta koymazken, “Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

En düşük MTV ne kadar oldu?

MTV’de indirim yapılmazsa silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükselecek.

En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıkacak.

MTV’nin yansıtılacağı otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya yükselecek.

İndirim yapılmadığı takdirde motor hacmine göre yeni yılda MTV şu şekilde olacak:

1300 cm³ ve aşağısı

260.000 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 4.835

4-6 yaş: 2.253

7-11 yaş: 1.884

12-15 yaş: 1.421

16 ve yukarı yaş: 499

260.000-374.219 TL arası:

1-3 yaş: 5.314

4-6 yaş: 2.477

7-11 yaş: 2.069

12-15 yaş: 1.567

16 ve yukarı yaş: 552

374.219 TL üstü:

1-3 yaş: 5.804

4-6 yaş: 2.701

7-11 yaş: 2.265

12-15 yaş: 1.711

16 ve yukarı yaş: 595

1301 - 1600 cm³

260.000 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 8.423

4-6 yaş: 4.218

7-11 yaş: 3.663

12-15 yaş: 2.589

16 ve yukarı yaş: 994



260.000-374.219 TL arası:

1-3 yaş: 9.269

4-6 yaş: 4.642

7-11 yaş: 4.032

12-15 yaş: 2.839

16 ve yukarı yaş: 1.086



374.219 TL üstü:

1-3 yaş: 10.113

4-6 yaş: 5.062

7-11 yaş: 4.390

12-15 yaş: 3.090

16 ve yukarı yaş: 1.179

1601 - 1800 cm³

651.828 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 16.371

4-6 yaş: 8.551

7-11 yaş: 7.524

12-15 yaş: 4.591

16 ve yukarı yaş: 1.774



651.828 TL’yi aşan:

1-3 yaş: 17.867

4-6 yaş: 9.323

7-11 yaş: 8.220

12-15 yaş: 5.015

16 ve yukarı yaş: 1.941

1801 - 2000 cm³

651.828 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 25.793

4-6 yaş: 13.268

7-11 yaş: 11.675

12-15 yaş: 6.949

16 ve yukarı yaş: 2.732



651.828 TL’yi aşan:

1-3 yaş: 28.144

4-6 yaş: 14.480

7-11 yaş: 12.736

12-15 yaş: 7.579

16 ve yukarı yaş: 2.983

2001 - 2500 cm³

813.987 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 38.697

4-6 yaş: 18.764

7-11 yaş: 17.550

12-15 yaş: 10.482

16 ve yukarı yaş: 4.146



813.987 TL’yi aşan:

1-3 yaş: 42.593

4-6 yaş: 21.857

7-11 yaş: 20.460

12-15 yaş: 12.246

16 ve yukarı yaş: 4.523

2501 - 3000 cm³

1.629.115 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 53.953

4-6 yaş: 31.357

7-11 yaş: 29.323

12-15 yaş: 15.771

16 ve yukarı yaş: 5.782



1.629.115 TL’yi aşan:

1-3 yaş: 58.865

4-6 yaş: 34.203

7-11 yaş: 31.992

12-15 yaş: 17.208

16 ve yukarı yaş: 6.308

3001 - 3500 cm³

1.629.115 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 82.174

4-6 yaş: 49.391

7-11 yaş: 44.538

12-15 yaş: 22.232

16 ve yukarı yaş: 8.895



1.629.115 TL’yi aşan:

1-3 yaş: 89.653

4-6 yaş: 53.877

7-11 yaş: 48.586

12-15 yaş: 24.246

16 ve yukarı yaş: 8.895

3501 - 4000 cm³

2.607.770 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 129.202

4-6 yaş: 74.255

7-11 yaş: 65.703

12-15 yaş: 29.323

16 ve yukarı yaş: 11.675



2.607.770 TL’yi aşan:

1-3 yaş: 140.962

4-6 yaş: 81.297

7-11 yaş: 71.687

12-15 yaş: 31.992

16 ve yukarı yaş: 12.736

4001 cm³ ve yukarısı

3.096.526 TL’yi aşmayan:

1-3 yaş: 211.479

4-6 yaş: 105.925

7-11 yaş: 93.918

12-15 yaş: 42.209

16 ve yukarı yaş: 16.371



3.096.526 TL’yi aşan:

1-3 yaş: 230.699

4-6 yaş: 115.558

7-11 yaş: 102.459

12-15 yaş: 46.045

16 ve yukarı yaş: 17.867