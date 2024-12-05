Son Dakika: Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) indirim sinyali! Cevdet Yılmaz duyurdu
Son Dakika Haberi: Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) indirim ihtimali somutlaşıyor. Pek çok vergi, haç ve cezalar yeni yılda Yeniden Değerleme Oranı nispetinde artacak. Yüzde 43,49 olarak resmileşen Yeniden Değerleme Oranı’nda Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MTV indirimine yönelik soruya “Dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir” açıklaması yaptı.
Ekimde 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endesi (ÜFE), Yeniden Değerleme Oranı olarak uygulanıyor. Yüzde 43,49 olarak açıklanan tespit edilen ekim ÜFE’si Yeniden Değerleme Oranı olarak Resmi Gazete’de yayınlandı.
Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) de uygulanacak yüzde 43,49’lu zam oranında indirime gitme yetkisi bulunuyor.
Cevdet Yılmaz'dan MTV indirimi sorusuna yanıt
Peki MTV’de indirim gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV yayınında MTV’de indirim yapılıp yapılmayacağına yönelik soruyu yanıtladı.
Yılmaz, bir yandan kamunun gelir ihtiyacına dikkat çekerken diğer taraftan dezenflasyon politikasına da vurgu yaptı.
Cevdet Yılmaz, MTV indirimi sinyali olarak değerlendirilen açıklamasında "Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı konuya nihai olarak nokta koymazken, “Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
En düşük MTV ne kadar oldu?
MTV’de indirim yapılmazsa silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükselecek.
En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıkacak.
MTV’nin yansıtılacağı otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya yükselecek.
İndirim yapılmadığı takdirde motor hacmine göre yeni yılda MTV şu şekilde olacak:
1300 cm³ ve aşağısı
260.000 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 4.835
4-6 yaş: 2.253
7-11 yaş: 1.884
12-15 yaş: 1.421
16 ve yukarı yaş: 499
260.000-374.219 TL arası:
1-3 yaş: 5.314
4-6 yaş: 2.477
7-11 yaş: 2.069
12-15 yaş: 1.567
16 ve yukarı yaş: 552
374.219 TL üstü:
1-3 yaş: 5.804
4-6 yaş: 2.701
7-11 yaş: 2.265
12-15 yaş: 1.711
16 ve yukarı yaş: 595
1301 - 1600 cm³
260.000 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 8.423
4-6 yaş: 4.218
7-11 yaş: 3.663
12-15 yaş: 2.589
16 ve yukarı yaş: 994
260.000-374.219 TL arası:
1-3 yaş: 9.269
4-6 yaş: 4.642
7-11 yaş: 4.032
12-15 yaş: 2.839
16 ve yukarı yaş: 1.086
374.219 TL üstü:
1-3 yaş: 10.113
4-6 yaş: 5.062
7-11 yaş: 4.390
12-15 yaş: 3.090
16 ve yukarı yaş: 1.179
1601 - 1800 cm³
651.828 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 16.371
4-6 yaş: 8.551
7-11 yaş: 7.524
12-15 yaş: 4.591
16 ve yukarı yaş: 1.774
651.828 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 17.867
4-6 yaş: 9.323
7-11 yaş: 8.220
12-15 yaş: 5.015
16 ve yukarı yaş: 1.941
1801 - 2000 cm³
651.828 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 25.793
4-6 yaş: 13.268
7-11 yaş: 11.675
12-15 yaş: 6.949
16 ve yukarı yaş: 2.732
651.828 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 28.144
4-6 yaş: 14.480
7-11 yaş: 12.736
12-15 yaş: 7.579
16 ve yukarı yaş: 2.983
2001 - 2500 cm³
813.987 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 38.697
4-6 yaş: 18.764
7-11 yaş: 17.550
12-15 yaş: 10.482
16 ve yukarı yaş: 4.146
813.987 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 42.593
4-6 yaş: 21.857
7-11 yaş: 20.460
12-15 yaş: 12.246
16 ve yukarı yaş: 4.523
2501 - 3000 cm³
1.629.115 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 53.953
4-6 yaş: 31.357
7-11 yaş: 29.323
12-15 yaş: 15.771
16 ve yukarı yaş: 5.782
1.629.115 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 58.865
4-6 yaş: 34.203
7-11 yaş: 31.992
12-15 yaş: 17.208
16 ve yukarı yaş: 6.308
3001 - 3500 cm³
1.629.115 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 82.174
4-6 yaş: 49.391
7-11 yaş: 44.538
12-15 yaş: 22.232
16 ve yukarı yaş: 8.895
1.629.115 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 89.653
4-6 yaş: 53.877
7-11 yaş: 48.586
12-15 yaş: 24.246
16 ve yukarı yaş: 8.895
3501 - 4000 cm³
2.607.770 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 129.202
4-6 yaş: 74.255
7-11 yaş: 65.703
12-15 yaş: 29.323
16 ve yukarı yaş: 11.675
2.607.770 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 140.962
4-6 yaş: 81.297
7-11 yaş: 71.687
12-15 yaş: 31.992
16 ve yukarı yaş: 12.736
4001 cm³ ve yukarısı
3.096.526 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 211.479
4-6 yaş: 105.925
7-11 yaş: 93.918
12-15 yaş: 42.209
16 ve yukarı yaş: 16.371
3.096.526 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 230.699
4-6 yaş: 115.558
7-11 yaş: 102.459
12-15 yaş: 46.045
16 ve yukarı yaş: 17.867