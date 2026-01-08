Son Dakika: 2026 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında 2026 'nın ilk yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Aktürk, yapılan düzenleme ile bedelli askerliğin memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini hatırlattı.

Aktürk bedelli askerlik ücretinin 2026'nın ilk yarısı için 333 bin 89 lira 4 kuruş olduğunu duyurdu.

2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 64 kuruştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."