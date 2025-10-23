Son Dakika... MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması!

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze görev gücü, Eurofighter savaş uçağı tedariki ve Suriye’deki son gelişmelere ilişkin sorulara yanıt verdi.

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“Yerli ve Millî savaş uçağımız KAAN’ın teslimatları başlayana kadar, TSK’ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.”