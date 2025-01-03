Son Dakika: Ocak ayı kira zam oranı belli oldu: İşte Ocak 2025 örnek zamlı kira hesabı

Kira zam oranları milyonlarca kiracı ve mülk sahibini yakından ilgilendiriyor. Her ay olduğu gibi ocak ayı kira zam oranı da araştırılıyor. 2025’in ilk kira zammının yüzde kaç olacağı merak konusuydu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı ve böylece ocak ayı kira zam oranı belli oldu.

Kira zam oranı TÜİK’in açıkladığı 12 aylık enflasyon (TÜFE) ortalamasına göre hesaplanıyor.

Ocak 2025 kira zam oranı yüzde 58,51 oldu. Kira zam oranı yapılabilecek en yüksek zamma karşılık geliyor.

Yani bir ev sahibi kiracısına Ocak 2025’te maksimum yüzde 58,51 zam yapabilecek.

Ocak ayı örnek kira zammı hesaplama tablosu

Zamsız Kira: 10 bin lira

Ocak Ayı Kira Zam Oranı: Yüzde 58,51

Kira Zam Tutarı: 5 bin 851 lira

Zamlı Kira Tutarı: 15 bin 851 lira

Zamsız Kira: 20 bin lira

Ocak Ayı Kira Zam Oranı: Yüzde 58,51

Kira Zam Tutarı: 11 bin 702 lira

Zamlı Kira Tutarı: 31 bin 702 lira

Zamsız Kira: 30 bin lira

Ocak Ayı Kira Zam Oranı: Yüzde 58,51

Kira Zam Tutarı: 17 bin 553 lira

Zamlı Kira Tutarı: 47 bin 553 lira

Zamsız Kira: 40 bin lira

Ocak Ayı Kira Zam Oranı: Yüzde 58,51

Kira Zam Tutarı: 23 bin 404 lira

Zamlı Kira Tutarı: 63 bin 404 lira

Zamsız Kira: 50 bin lira

Ocak Ayı Kira Zam Oranı: Yüzde 58,51

Kira Zam Tutarı: 29 bin 255 lira

Zamlı Kira Tutarı: 79 bin 255 lira