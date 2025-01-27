Son Dakika: Ocak ayı reel kesim güven endeksi verileri belli oldu

2025 yılı Ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.745 iş yerinden alınan yanıtların değerlendirilmesiyle belirlendi.

Mevsimsellikten arındırılmış RKGE hafif geriledi

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesine indi. Reel kesim güven endeksi bu verilerin ardından Ekim 2024'ten beri en düşük düzeye inmiş oldu.

Endeks, üretim hacmi, ihracat siparişleri ve sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin olumlu değerlendirmelerle desteklenirken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, istihdam beklentileri ve genel gidişat hakkındaki olumsuz görüşler nedeniyle düşüş gösterdi.

Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE yükseldi

Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE ise Ocak ayında 1,8 puanlık artışla 100,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu, iş dünyasının güveninde mevsimsel etkilerden bağımsız olarak bir miktar iyileşmeye işaret etti.