Son Dakika: Ocak ayında trafiğe kaydolan araç sayısı belli oldu

Türkiye genelinde ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 165 bin 734 olarak kaydedildi. Bu taşıtların yüzde 62,9’unu otomobil, yüzde 16,7’sini motosiklet, yüzde 14,7’sini kamyonet, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 1,9’unu traktör, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık ve yıllık bazda azaldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, aralık ayına kıyasla yüzde 30,7 düşüş gösterdi. Bu dönemde kamyonet kaydı yüzde 13,3 artarken, motosiklet yüzde 70,8, traktör yüzde 57,7, özel amaçlı taşıt yüzde 43,5, minibüs yüzde 12,7, kamyon yüzde 5,5, otomobil yüzde 4,1 ve otobüs yüzde 3,6 oranında azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydedilen taşıt sayısı yüzde 22,4 oranında geriledi. Bu düşüş, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 67,5, motosiklette yüzde 54,2, traktörde yüzde 33,0, kamyonda yüzde 24,5, otobüste yüzde 22,1, minibüste yüzde 16,1, kamyonette yüzde 9,8 ve otomobilde yüzde 7,9 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31,4 milyona ulaştı

Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 463 bin 242 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,9’u otomobil, yüzde 20,0’ı motosiklet, yüzde 15,0’ı kamyonet, yüzde 7,2’si traktör, yüzde 3,2’si kamyon, yüzde 1,7’si minibüs, yüzde 0,7’si otobüs ve yüzde 0,3’ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocak ayında 813 bin 93 taşıt devredildi

Ocak ayında devri yapılan taşıt sayısı 813 bin 93 olarak kaydedildi. Devir işlemlerinin yüzde 67,8’ini otomobiller oluştururken, kamyonet yüzde 15,9, motosiklet yüzde 8,0, traktör yüzde 3,4, kamyon yüzde 2,2, minibüs yüzde 1,9, otobüs yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 oranında pay aldı.

104 bin 335 otomobil trafiğe kaydedildi

Ocak ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin marka dağılımında Renault yüzde 15,4 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 7,8 ile Fiat, yüzde 7,0 ile Volkswagen, yüzde 6,6 ile Peugeot ve Hyundai, yüzde 6,5 ile Toyota, yüzde 4,9 ile Skoda, yüzde 4,8 ile Citroen, yüzde 4,5 ile BYD ve yüzde 4,3 ile Ford takip etti.

Benzinli otomobiller ilk sırada

Ocak ayında trafiğe kaydedilen 104 bin 335 otomobilin yüzde 51,3’ü benzinli, yüzde 25,0’ı hibrit, yüzde 11,9’u elektrikli, yüzde 10,9’u dizel ve yüzde 0,9’u LPG’li araçlardan oluştu.

Silindir hacmine göre en fazla 1300 cc ve altı motorlar tercih edildi

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 35,1’i 1300 cc ve altı motor silindir hacmine sahipken, yüzde 23,1’i 1401-1500 cc, yüzde 11,5’i 1301-1400 cc, yüzde 10,2’si 1501-1600 cc, yüzde 7,7’si 1601-2000 cc ve yüzde 0,6’sı 2001 cc ve üstü motorlardan oluştu.

En çok gri renkli otomobiller kaydedildi

Ocak ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 38,8’i gri, yüzde 27,9’u beyaz, yüzde 12,1’i mavi, yüzde 11,5’i siyah, yüzde 4,3’ü kırmızı, yüzde 3,7’si yeşil, yüzde 0,5’i sarı ve yüzde 0,4’ü kahverengi renkteydi.