Son dakika: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 178,5 milyara ulaştı

TCMB, 'Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Merkez'in verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı dolar bazlı kredi borcu eylülde, 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar dolar artarak 178,5 milyar dolara çıkarken, 5 yılın da zirvesine ulaştı.

Uzun vadeli krediler arttı

Vadeye göre 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,2 milyar dolar artarak 165,2 milyar dolara; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 4,1 milyar doları artarak 13,3 milyar dolara yükseldiği görüldü.

Tahvil ihracı ile borçlanmada yükseliş

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,6 milyar dolar artışla 18,4 milyar dolara yükseldiği görüldü.

Bankacılık dışı finansal kuruluşlara borçlanma azaldı

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 52 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,2 milyar dolar artarak 12,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin de 2023'e göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,8 milyar dolar artışla 7,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 479 milyon dolar azalışla 1,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, eylülde tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 5,1 milyar dolar artarak 111,9 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin de, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,5 milyar dolar artarak 11,4 milyar doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Uzun vadeli borçlanmanın yarıdan fazlası dolar cinsinden

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 165,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının dolar, yüzde 35,0’ının Euro, yüzde 2,5’inin Türk lirası ve yüzde 4,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 13,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8’inin dolar, yüzde 15,9’unun Euro, yüzde 35,3’ünün Türk lirası ve yüzde 5,0’ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kısa vadeli borçlanmaların yüzde 78,5'i finansal kuruluşlara

Sektör dağılımı incelendiğinde, eylülde, 165,2 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 37,6’sını finansal kuruluşlar, yüzde 62,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 13,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,5’ini finansal kuruluşlar, yüzde 21,5’ini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylülde itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.