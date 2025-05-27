Son dakika: Papara'ya yasa dışı bahis soruşturması! 8 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği gerekçesiyle Papara Elektronik Para (PPR Holding A.Ş) hakkında soruşturma başlattı.

Ahmed Faruk Karslı'ya suç örgütü lideri suçlaması

Soruşturma kapsamında 13 isim gözaltına alınırken, PPR Holding ile birlikte 8 şirkete kayyum atandı. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'ya da suç örgütü kurma ve örgüte üye olma, suçtan elde edilen gelirleri aklama gibi ciddi suçlamalar yönetiltildi.

Papara'nın suçtan gelir elde ettiği iddiası

Soruşturma dosyasında Karslı'nın Papara için 2016'da elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı hatırlatılırken, Papara'nın yasa dışı bahisten gelen para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara'dan gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu iddia edildi. Papara'nın kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil ettiği, bu şekilde pek çok işlemden gelir elde ettiği öne sürüldü.

MASAK raporlarında da Papara'nın iş ve işlemlerinde yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva ettiği, söz konusu işlemlerde Papara'nın sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak suçu ve para naklini kolaylaştırdığı belirtildi.

26 bin 12 hesap yasa dışı bahis ve kumarda kullanıldı

Papara'daki toplam 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen tutarların Papara aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edilirken, 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin örgüt liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve Papara'nın da yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu aktarıldı.

Soruşturmada Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiğine dikkat çekilerek, faaliyetlerin ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı gerekçesiyle operayon için düğmeye basıldı.

8 şirkete kayyum atandı

Soruşturma kapsamında Ahmed Faruk Karslı'ya ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen isimlere ait PPR Holding ile birlikte toplam 8 şirket, bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, bir villa el konuldu. El konulan şirketlere TMSF kayyum olarak atanırken, 13 kişi de gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya tutarı açıkladı

Öte yandan sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara üzerinden sağlanan işlem hacmini de açıkladı. Yerlikaya, MASAK raporlarında yapılan analizlerde 26 bin 12 Papara hesabı üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis gelirinin 12 milyar 879 milyon 558 bin TL tutarında olduğunu aktardı.