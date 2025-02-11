Son dakika: Perakende satışlarda beş ayın en düşük seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024'ün son ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,5 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,4 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,4 arttı.