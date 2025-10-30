Son Dakika: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine yükseldi.

Hanehalkı için 12 ay sonrası TÜFE beklentisi 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükseldi.

Reel sektör için ise 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi.

Enflasyonda düşüş bekleyenlerin oranı azaldı

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde gerçekleşti.