Son Dakika: Plastik poşet fiyatlarına zam! (Plastik poşet fiyatları 2025'te ne kadar olacak?)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2025'te bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları belirlendi. Tebliğe göre, bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranına göre artırıldı.

Market ve satıcıların piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 86 kuruş olacak. Günlük kullanımda tüketicilerin marketlerden aldığı poşetlerde fiyat artışı olup olmayacağı merak edilirken bir son dakika gelişmesi ile zam haberi geldi.

Plastik poşete ne kadar zam geldi? (2025 plastik poşet fiyatı)

2025'te plastik poşet fiyatlarına yüzde 100 oranında zam geldi. 2025'te plastik poşet fiyatları 25 kuruştan 50 kuruşa çıkacak.

2024 yılında geri kazanım katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak poşet fiyatı, 25 kuruşta sabit tutulmuştu. 2019 yılında ücretli hale getirilen poşetler beş yıldır bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyordu.

Perakendeciler, bir poşetin maliyetinin ortalama 1,19 liraya ulaştığını ifade ediyor.

Geri kazanım katılım payı tutarları

Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları şöyle:

"Plastik poşet 86 kuruş, lastik 27 lira, çinko karbon piller 27 lira, madeni yağ 6 lira 70 kuruş, bitkisel yağ 6 lira 70 kuruş, ilaç 14 kuruş, plastik ambalajlardaki 0,33 litreye kadar olan içecek ambalajı 8,6 kuruş"

Bakanlığın "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.