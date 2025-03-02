Son dakika: Ramazan tebriği krize yol açmıştı... Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı!

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in 'Ramazan Ayı' tebriğinin ardından bir mail atarak şirketin sadece Şeker ve Kurban Bayramları'nı kutladığını belirtmiş ve Güler’i sert bir dille uyarmıştı.

Bu mailin ardından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı. Dün "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan gözaltına alınan Köksal, bugün yurt dışına çıkışı yasaklanarak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Zorlu CEO'su Cem Köksal gelişmelerin ardından istifa kararı almıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.