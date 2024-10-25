Son Dakika: Reel kesim güven endeksi 5 ayın zirvesine ulaştı
Son dakika haberi... TCMB'nin açıkladığı ekim ayı reel kesim güven endeksi, mevsimsellikten arındırılmış verilerle 102,2 seviyesine çıkarak mayıstan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 3 puanlık bir artış göstererek 102,2 seviyesine yükseldi.
Bu artışla birlikte endeks, son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak mayıstan bu yana en iyi performansını kaydetti. Aynı zamanda endeks, 4 aylık bir aranın ardından tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkarak güven eşiğini aştı.