Son Dakika: Reel kesim güven endeksi 5 ayın zirvesine ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 3 puanlık bir artış göstererek 102,2 seviyesine yükseldi.

Bu artışla birlikte endeks, son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak mayıstan bu yana en iyi performansını kaydetti. Aynı zamanda endeks, 4 aylık bir aranın ardından tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkarak güven eşiğini aştı.