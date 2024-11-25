Son dakika: Reel kesim güveni kasımda arttı

TCMB kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış güven endeksi azaldı

Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 100,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.

Gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

ÜFE beklentisi yüzde 45,4'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi geçen aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 45,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise zayıfladı.