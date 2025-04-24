Son Dakika: Reel kesim güveni nisanda 7 ayın en düşüğünde

Merkez Bankası, Nisan 2025 dönemine ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

TCMB verilerine göre 2025 yılı Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeks bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 100,8 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece reel kesim güveni Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 103,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam beklentisi zayıfladı

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

İmalatçının ÜFE beklentisi arttı

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 38,9 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 54,0’ı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,4‘ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Onu sırasıyla mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği, hammadde-ekipman yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.