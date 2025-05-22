Son dakika: Reel kesim güveninde düşüş sürüyor! Mayıs ayında 2,2 puan daha azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Endeks martta bir önceki aya göre 1,7 puan yükselerek 104,1'e çıkmış, nisan ayında ise 2,4 puan azalarak 100,8 olmuştu. Son verilerle birlikte reel kesim güveni mayıs ayında da düşüş kaydetti.

Reel kesim güveninde düşüş sürüyor!

Buna göre, 2025 yılı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 101,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin alt kırılımları incelendiğinde, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu düşüncesi güçlendi

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut mamul mal stokları seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyir mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndü.

Gelecek üç ayda üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenlerin lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek üç ayda istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre güçlen, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 38,4 oldu

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 38,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin de zayıfladığı görüldü.