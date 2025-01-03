Son Dakika: Refah payı istedi! 2025 memur maaşı zammına ilk tepki Memur-Sen'den

2024 yılı enflasyon rakamları ve kamu görevlilerine yapılan maaş artışlarının açıklanmasının ardından konuyla ilgili ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş artış oranının yüzde 11,54 olarak belirlendiğini, bu oranın yetersiz olduğunu vurguladı.

Yalçın, "Memur-Sen olarak yüzde 15 maaş artışı ve yüzde 10 refah payı talep ediyoruz" dedi.

Gelir adaletsizliğine vurgu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, daha önceki tekliflerinin yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı içerdiğini hatırlattı ve maaş artışları kadar gelir vergisi adaletsizliğinin de önemli bir konu olduğunun altını çizdi:

"2025'te gelir vergisi birinci dilim matrahı 158 bin lira, ikinci dilim ise 330 bin lira olarak uygulanacak. Nisan-Mayıs aylarında yüzde 20'lik dilime, Ekim-Kasım'da da yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli, kamu vergilerinin gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir"

"Bu zammı kabul etmiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklamasında refah payı talep ettiklerini söyledi:

"Fiyatlar yukarı doğru giderken alım gücü aşağı yönlü devam ediyor. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için beklenen enflasyon yüzde 30’du şu anda gerçekleşen rakam ortada. Bu zammı kabul etmiyoruz. Aradaki mesafe bir uçurum. Enflasyon farkı ile maaşlarımız belirlenecek yine maaşlarımız eriyecek. Açıklanan zamlar kesinlikle kabul edilebilir değil. Gelirde adalet için refah payı istiyoruz."

Ali Yalçın ayrıca, "Parası olanların faiz üzerinden kazanç elde ettiği bir dönemdeyiz. Piyasanın normalleşmesi için ekonominin darboğazını emekçinin küfesine yüklemeye çalışanlara dur demeliyiz. Maaşlar bir kat arttı, fiyatlar ise 4 kat zamlandı." değerlendirmesinde bulundu.