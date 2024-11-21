Son Dakika: Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa’nın Türkiye’deki ödeme sistemleri pazarında rekabeti ihlal ettiği iddialarına yönelik bir soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre, her iki şirketin de şema hizmetleri ve dijital cüzdan hizmetleri alanında dışlayıcı eylemler gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Kurulun yaptığı inceleme, Mastercard ve Visa’nın uyguladığı indirim/teşvik sistemlerinin, pazarda rakiplerin erişimini zorlaştırıp zorlaştırmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor. Mastercard’ın dijital cüzdan hizmetleri pazarında yıkıcı fiyatlama uygulamaları ve hâkim durumunu kötüye kullanma iddiaları da soruşturma kapsamında bulunuyor. Visa için ise üye iş yerlerine getirilen rakip sağlayıcılarla çalışmama yükümlülüğünün rekabeti olumsuz etkileyip etkilemediği incelenecek.

Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında iddiaları değerlendirerek, her iki şirketin Türkiye’deki ekonomik bütünlüklerine yönelik soruşturma yürütecek. Mastercard ve Visa’nın faaliyetleri, Türkiye’de ihraç edilen banka, kredi ve ön ödemeli kartların çoğunluğunu kapsadığı için geniş bir etki alanına sahip.

Rekabet Kurulu, soruşturma sonuçlanana kadar detaylı bir inceleme süreci yürütecek ve ilgili taraflardan gerekli savunmaları talep edecek.