Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2.6 milyar TL ceza

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürüttüğü soruşturmada karara vardı.

Haksız rekabete dev ceza

Kurul, Google Reklamcılık, Google International, Google Ireland ve Alphabet'ten oluşan Google şirketlerine haksız rekabet gereçkesiyle toplam 2,61 milyar TL para cezası kesti.

Google’ın YouTube reklam envanterine erişimi kısıtladığı ve kendi hizmet sağlayıcılarını kayırdığı belirlendi. Kurul, bu uygulamaların rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğunu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğini tespit etti.

6 ay süre

Google’a, 6 ay içinde üçüncü taraf platformlara eşit koşullar sağlaması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Google’ın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık bulunuyor.