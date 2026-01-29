Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine ödenen aylık asgari tutar artırıldı.

Buna göre halen 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltilecek. Düzenleme, emekli aylığı bu tutarın altında kalan tüm dosyalar için geçerli olacak.