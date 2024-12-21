Son Dakika: Resmi gazetede yayımlandı: Telefon ve otomobilde vadeli alımda taksit sınırları değişti!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Cep telefonlarında 3 ay taksit sınırı

Yeni düzenlemeye göre, yenilenmiş ürün kategorisindeki ve fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında, ayrıca bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’yi aşan cihazlarda taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

Bu değişiklik, özellikle yüksek fiyatlı telefon almayı planlayan tüketicilerin ödeme tercihlerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

Araç alımlarında fiyat bazlı taksit düzeni

Taşıt alımlarında taksit süreleri ise fatura değerine göre kademeli olarak belirlendi:

* 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit

* 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay taksit

* 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay taksit

* 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay taksit

* 2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamayacak.

Bu düzenleme, taşıt satışlarında uzun vadeli ödeme planları yapmayı zorlaştırırken, tüketici davranışlarında da değişiklik yaratabilir.

Düzenleme yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yeni düzenleme 21 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ekonomik dengeyi sağlama ve borçlanma koşullarını kontrol altına almayı amaçlayan bu kararların, tüketici harcamalarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Yeni düzenlemelerle birlikte, cep telefonu ve taşıt alımlarında daha planlı bir harcama dönemi öngörülüyor.