Son Dakika: Resmi Gazete'de yayınlandı! Elektrik faturalarında yeni dönem... Tarih belli oldu

Elektrik faturalarında yeni tarife dönem başlıyor... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tüketim gruplarına göre enerji tedarik tarifelerinde sübvansiyon değişikliği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; 1 Ocak 2025'ten itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Düzenleme dışında tutulacak kişi ve kurumlar ise şöyle: Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler.

Sanayide limit 15 bin kilovatsaat

Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15 bin kWh olarak belirlendi.

Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin; Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

Tarımsal faaliyetler grubunda ise son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Sınırı aşanın faturası 2 katına çıkabilir

40 milyon civarında mesken abonesi bulunan Türkiye'de yüksek tüketim yapan 1,2 milyon mesken var. Yeni düzenlemenin mesken abonelerinin yüzde 3'ünü etkilenmesi bekleniyor.

Aylık 1050 liraya karşılık gelen 417 kilovatsaatin üzerindeki tüketim için faturalara gerçek maliyetler yansıtılacak. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Bakan Bayraktar duyurmuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken abonelerinin sübvansiyonun dışında bırakılacağını ve bu abonelerin elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı.





