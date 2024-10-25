Son Dakika: Reuters duyurdu: Dünya Bankası Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırabilir

Dünya Bankası ve Türkiye, geçen yıl iki katına çıkarılan ve 2028'e kadar Türkiye'ye 35 milyar dolar finansman sağlanmasını öngören tutarda yeni bir artış yapmak için görüşmeler yürütüyor.

Reuters'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, görüşmelerin 35 milyar dolarlık finansmanda artışa ilişkin olduğunu ve sürecin tutarın "daha artırılması" ile sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

35 milyar dolara çıkarılmıştı

G-20 ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile Dünya Bankası ile bu hafta dört projeye ilişkin 1.9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması da imzalanmıştı.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı 35 miylar dolarlık finansmanın büyük bölümü yenilenebilir enerji, afet yönetimi, iklim değişikliği ile ihracatın desteklenmesi alanlarına ayrıldı.

Ekonomi politikalarındaki değişim

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez geçen yıl Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide kurumun Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma sebebini ekonomi politikalarındaki değişimi ve bu sürece olan güvene işaret ettiğini söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası haberin yazıldığı sırada konu hakkında yorum yapmadı.