Son dakika: Rize'de heyelan meydana geldi! Ölü ve yaralılar var
Son dakika... Rize'nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
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Rize'de yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi.
Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.
Çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki Yakup Bayraktar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, apartmandaki diğer vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.