Son dakika: Sanayi üretimi 9 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Yıllık bazda yüzde 1,2 artan sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 azalarak Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İmalatta yüzde 3 daralma

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Yıllık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5 artış gösterdi.