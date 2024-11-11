Son Dakika: Sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 2,4 azaldı
Son Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 oranında azaldı.
TÜİK, sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,4 oranında azaldığını açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.