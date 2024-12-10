SON DAKİKA: Sanayi üretiminde hem aylık hem yıllık daralma!

Türkiye'nin aylık ve yıllık sanayi üretimindeki değişim belli oldu. TÜİK ekim ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre ekim ayındaki yıllık gerileme yüzde 3,1 olarak kayda geçerken, aylık bazda yüzde 0,9 daraldı.

Yıllık verilere bakıldığında en büyük düşüş yüzde 14,2'yle madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde kayda geçti.

Buna karşın imalat sanayi yüzde 3,3; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 7,6 arttı.

Aylık bazda ise eylül ayındaki artış ekim ayında yerini gerilemeye bıraktı. Aylık bazda yine en yüksek daralma yüzde 4,8'le madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe oldu.

Önceki aya göre imalat sanayi sektörü yüzde 1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.