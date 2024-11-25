Son Dakika: SASA'dan 'maaş eylemi' haberlerine ilişkin açıklama geldi

Bazı internet sitesi ve sosyal medya platformlarında SASA Polyester AŞ fabrikasında çalışıp maaş alamayan işçilerin eylem yaptığına dair bazı iddialar öne sürülmüştü.

Şirketten konuya ilişkin bir açıklama geldi. Söz konusu işçilerin SASA çalışanları olmadığı belirtildiği açıklama şöyle devam etti:

* Önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu haberler ve sosyal medya paylaşımları, şirketimizin çalışanlarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmayan taşeron firmaların işçileriyle ilgilidir. Bu haberlerde yer alan iddialar, SASA çalışanlarını kapsamamaktadır.

SASA "İşçilerin maaşlarını alamadıkları için şikayette bulundukları taşeron firmaya SASA'nın hiçbir borcu bulunmamakta olup, tam tersine bu taşeron firmadan SASA'nın da alacağı bulunmaktadır" bilgisini paylaştı.

'Çalışanların haklarını savunmaya devam edeceğiz'

Çalışanların tüm hakkını savunmaya devam edeceklerinin ve bu konuda hiçbir taviz vermeyeceklerinin altını çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

* İşbirliği yaptığımız tüm taşeron firmalardan da çalışanlarına karşı hukuki ya da mali tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerini beklemekteyiz. Ancak, söz konusu problemleri yaşayan işçiler, sahamızda çeşitli işleri ifa eden firmaların taşeronlarının işçileri olup SASA ile iş ilişkileri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu işçilerin maaşlarını ödemekle yükümlü olan SASA değil, ilgili işçiyi istihdam eden taşeron firmadır.

* Şirketimiz hiçbir şekilde bu tür problemleri tetikleyen bir durumun parçası olmamış, çalışanlarına karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Taşeron firmaların kendi iç süreçleri ve çalışanlarıyla ilgili yaşanabilecek sorunlar ise sadece ilgili firmaların çözüme kavuşturabileceği meselelere dayanmaktadır.